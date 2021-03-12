Новости

Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА

5 67720
Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА
Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за несколько дней приспустили из-за ветренной погодыу до улучшения погодных условий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп

"Мы продолжаем заботиться о нашем флаг. Поэтому вновь приспустили его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", - отметило он.

Флаг может остаться приспущенным  до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.

Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Крупнейший в государстве флаг Украины подняли в Киеве 22 августа 2020. 7 марта он уже приспускали за непогоды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве Кличко поднял самый большой флаг Украины. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Oleksandr Kovalenko 1142d0ee
    Зі сторони це виглядає як знущання над символами - постійне "опускання".

    Збудували здоровенну й непотрібну річ, а тепер вітер виявляється винуватий...
    Або падлюки, або придурки.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    почему нельзя для таких случаев сделать флаг меньшего размера???
    разве туда-сюда дергать легче? разве не понятно что "приспускать" выглядит трагично..
    флаг - это государственный символ (и не в размерах тут дело) а приспущенный - тоже символ.. трагедии, траура (а не ветра, урагана )...каждому ведь не объяснишь..
  • Игорь Монахов
    Согласен.. но с этими зебуинами начинаешь потихоньку думать и в приметы , и где Мы так Украинцы проигрались что такое с нами происходит !?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости