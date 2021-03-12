Самый большой флаг страны в Киеве приспускают на неопределенный срок из-за сильного ветра, - КГГА
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Главный флаг Украины, установленный в Киеве, второй раз за несколько дней приспустили из-за ветренной погодыу до улучшения погодных условий
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп
"Мы продолжаем заботиться о нашем флаг. Поэтому вновь приспустили его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище", - отметило он.
Флаг может остаться приспущенным до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.
Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Крупнейший в государстве флаг Украины подняли в Киеве 22 августа 2020. 7 марта он уже приспускали за непогоды.