Новости

Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти"

16 20535
Киберполиция задержала двух подростков - кураторов "групп смерти"
Работники Департамента киберполиции НПУ году задержали 2 так называемых кураторов "групп смерти", которые оказались подростками - 13 и 15 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  заявил главный инспектор Департамента киберполиции Нацполиции Роман Сочка, сообщает Укринформ.

"Что касается кураторов "суицидальных групп", то хотел отметить, что киберполицией только в этом году задержаны двое таких лиц, которые называли себя кураторами, и что самое страшное, это оказались дети 13 и 15 лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей. Но что касается именно так называемого последнего задания, то при документировании противоправной деятельности таких групп, таких кураторов, Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного случая суицидального вследствие пребывания детей в группах смерти ", - сказал Сочка.

Говоря о психологическом портрете этих так называемых кураторов, то представитель киберполиции отметил, что по его личному мнению, это дети с психологическими расстройствами.

"На сегодняшний день они проходят принудительное медицинское лечение, и по предварительной информации, мои слова подтвердились", - сообщил Сочка.

Также читайте: Киберполиция назвала три самые популярные схемы интернет-мошенничества. ВИДЕО

Топ комментарии

  • irenka ko
    У будь якому випадку винні батьки, що дозволяють дітям безконтрольно сидіти в інтернетах. Батьки також винні, що не помічають змін, які відбуваються з дитиною, тому що не приділяють її вихованню достатньо часу. А зміни ж можна побачити одразу, це агресія, яка переходить у депресію, зміни настрою, небажання за собою доглядати та нехтування елементарними правилами гігієни.
    А булінг в Інтернеті - це окрема тема, з нього все і починається. Дитяча психіка не витримує травлі і дорослі її не всі витримують, просто у дорослої людини розуму більше, щоб не звертати увагу на мерзотників, які цим займаються, а для дитини це справжня трагедія. Не дуже уявляю, як 13 та 15 річні виродки могли бути кураторами. Хоча дітки зараз ранні.
  • Lewis Snark
    Дома битву экстрасенсов и 95-й квартал смотрят.
  • Maxim Maximov 2f107a94
    Виноваты родители, которые не следят за своими детьми. И должны ответить по уголовному кодексу!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости