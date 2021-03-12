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На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА

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На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА
В Черновицкой области за сутки зафиксировали 658 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 79 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.

Глава ОГА опубликовал вечером в четверг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 11 марта, выздоровели 153 человека, 46 642 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 60 912 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 129 человек.

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Топ комментарии

  • Меркава
    З цими безсимптомними з грві вони взагалі захотіли медицину з ніг на голову перевернути - лікарі хіхікають, тести - туфта, решта - звісно - цифри, всі, ніби, хворіють, одужавших мало, дані по померлим в цій новині вказано за весь перід, рахуй, як заманеться.
  • Меркава
    "Дайте мені лікарняний, бо я безсимптомний хворий на грві".
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Ну да! Так тоже можно. На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 9664
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