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Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС

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Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины начинает сотрудничество с американской метеорологической компанией "Baron - Critical Weather Intelligence". Меморандум об этом подписали в четверг в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство США в Украине.

"Сегодня мы с радостью поддержали подписание меморандума о взаимопонимании между ГСЧС Украины и "Baron Weather" для повышения готовности и защиты украинцев от чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий изменения климата, усиления прогнозирования погоды и т.п.".

Сотрудничество имеет целью полностью реформировать гидрометеорологической систему государства, не обновлялась с 70-х годов прошлого века. Об этом говорится в сообщении МВД Украины по случаю подписания меморандума.

Как рассказали в министерстве, в Украине появится 13 крупных радаров и несколько тысяч специальных датчиков, которые помогут делать быстрее и вероятнее метеопрогнозы и тем самым заблаговременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и опасные погодные и природные явления.

Новую гидрометеорологическую систему обещают развернуть в Украине уже через 2-3 года.

Компания "Baron - Critical Weather Intelligence", основана в 1989 году, является одной из ведущих компаний США в сфере метеопрогнозування. Технологии "Baron" позволяют отслеживать штормы и распространять точную информацию клиентам  - правительственным ведомствам, авиации, морской промышленности, а также обеспечивать защиту каждого бизнеса и каждой семьи от неблагоприятных погодных условий.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    Хто знає, є в нас хоч одна галузь, у якій пан Аваків не є фахівцем? Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3201 Добрався вже чорт до погодьі !!!! Запам'ятай чорт - за один невірний прогноз - тюрма! ... Відразу виконуй вимогу суду - а потім вже оскаржуй з тюрми !!! Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8599 (с)
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Хрен зна что за такое глобальное потепление! За окошком, в Мариуполе, в данный момент аж -11. Бедные коты дворовые! Должен признать, что ещё в конце февраля вот этот чудный ресурс, который я рекомендую всем, точнейше предсказал этот кошмар: https://www.ventusky.com/?p=47.52;35.69;6&l=temperature-2m&t=20201126/1100
  • gassab
    по приборах советов ТО прогноз погоды НА вчера Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6870
    радары американской метеорологической компании "Baron", прогноз погоды на завтра !
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