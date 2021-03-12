Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины начинает сотрудничество с американской метеорологической компанией "Baron - Critical Weather Intelligence". Меморандум об этом подписали в четверг в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство США в Украине.

"Сегодня мы с радостью поддержали подписание меморандума о взаимопонимании между ГСЧС Украины и "Baron Weather" для повышения готовности и защиты украинцев от чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий изменения климата, усиления прогнозирования погоды и т.п.".

Сотрудничество имеет целью полностью реформировать гидрометеорологической систему государства, не обновлялась с 70-х годов прошлого века. Об этом говорится в сообщении МВД Украины по случаю подписания меморандума.

Как рассказали в министерстве, в Украине появится 13 крупных радаров и несколько тысяч специальных датчиков, которые помогут делать быстрее и вероятнее метеопрогнозы и тем самым заблаговременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и опасные погодные и природные явления.

Новую гидрометеорологическую систему обещают развернуть в Украине уже через 2-3 года.

Компания "Baron - Critical Weather Intelligence", основана в 1989 году, является одной из ведущих компаний США в сфере метеопрогнозування. Технологии "Baron" позволяют отслеживать штормы и распространять точную информацию клиентам - правительственным ведомствам, авиации, морской промышленности, а также обеспечивать защиту каждого бизнеса и каждой семьи от неблагоприятных погодных условий.