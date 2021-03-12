В Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2"
Об этом заявил в четверг во время регулярного брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы будем продолжать оценивать деятельность, которая продолжается в регионе (строительство "Северный поток 2". - Ред.). Если эта деятельность будет отвечать критериям для введения санкций, то я не сомневаюсь - и у вас не должно быть сомнений - что нынешняя администрация будет придерживаться закона", - подчеркнул представитель Госдепа.
Он также подчеркнул, что принятые в США законы, в том числе PEESA и PEESCA, обязывают наказать субъекты хозяйствования, вовлеченные в строительстве газопровода.
"Я думаю, вы услышите больше нас об этом", - резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.
Как сообщалось, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".