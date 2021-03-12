В Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма не внесли принципиальные предложения Меджлиса, - Чубаров

11 марта СНБО Украины была одобрена публичная часть Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, но в нее не попал ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в заседании СНБОУ при обсуждении Стратегии деоккупации Крыма приняли участие и выступили национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев и Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Целью Стратегии, которая рассматривалась и одобрена, является создание условий для деоккупации и безопасной реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополь, нейтрализации угроз национальной и международной безопасности, обеспечение прав и свобод человека.

Меджлис крымскотатарского народа был привлечен к участию в обсуждении первоначального текста публичной части Стратегии, в который мы направили свои предложения и замечания. Часть из них была учтена, и они отражены в принятом тексте.

Но (как всегда возникает это многозначное украинское "но"), ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа, которые, по нашему убеждению, обязательно должны были быть включены в перечень задач государственной политики, направленных на обеспечение деоккупации временно оккупированной территории Украины и ее безопасной интеграции, в одобренный текст Стратегии не вошли", - написал Чубаров.

Он отметил, что Меджлисом предлагалось включить в перечень задач Стратегии следующее: - "защита и реализация неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства". А в раздел "Приоритетные направления", где говорится о предпосылках реинтеграции временно оккупированной территории, предлагалось записать "определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии, которая образуется в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и которая является неотъемлемой составляющей Украины, который осуществляет полномочия определенные Конституцией Украины".

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"Эти и другие предложения Меджлиса крымскотатарского народа были снова Мустафа Агьа и мной озвучены на заседании СНБОУ.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что все высказанные нами предложения могут быть детализированы и взяты в работу при разработке Кабинетом Министров Украины плана мероприятий по реализации Стратегии деоккупации Крыма.

Президент Украины отметил "своевременность и важность предложений, высказанных Чубаровым" (цитата смысловая) и также предложил работать над их реализацией совместно с правительством Украины, которое будет организовывать всю работу над выполнением данной Стратегии ...", - написал глава Меджлиса.

Также Чубаров добавил, что Стратегия деоккупации Крыма рассчитана на 5 лет: "Конечно, мы не планируем, что через 5 лет понадобится утверждать новый документ об освобождении Крыма от российских захватчиков. Конечно, Меджлис крымскотатарского народа, как собственно и сам крымскотатарский народ, будет продолжать и дальше борьбу по очистке собственной земли от российских оккупантов".

"И еще одно важное замечание. Как утверждают эксперты, наши международные партнеры, вежливо слушая украинских политиков, особое внимание уделяют сути документов, принятых органами государственной власти Украины. Жаль, что в принятой Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя наши международные партнеры пока не найдут четкого ответа на вопрос о том, каким будет статус Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом? И насколько этот статус позволит обеспечить государственные гарантии сохранения и развития на своей земле коренного крымскотатарского народа? Пока СНБО Украины ответственным за эти вопросы назвала Кабинет Министров Украины, поручив ему разработать план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии ...В любом случае, не останавливаемся, идем дальше ...", - резюмировал глава Меджлиса.



