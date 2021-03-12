Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела вблизи Новозвановки. За сутки - четыре нарушения режима "тишины", - штаб ОС

За прошедшие сутки, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактическоq группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки - из стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку от Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Оккупанты использовали по украинским воинам гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на действия противника украинские воины осуществили адекватный ответ.

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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Целью действий оккупантов, как и в предыдущие дни, было провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня и дальнейшего обвинения в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий. В частности, российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое-4 и Новозвановка Луганской области, которые были направлены на реализацию очередного информационного кейса антиукраинской направленности. В итоге, создана искусственная напряженность вокруг участка разведения Золотое, в границах которого российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - резюмировали в пресс-центре ОС.





