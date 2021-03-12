В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 843 человека;
летальных случаев - 230;
выздоровели - 4 630 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 100 718 (в том числе методом ПЦР - 46 396, методом ИФА - 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 980).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 438 468 человек;
выздоровели - 1 214 876 человек;
летальных случаев - 27 915;
проведено ПЦР-тестов - 7 282 107.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях", - рассказал Степанов.