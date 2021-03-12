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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек
За минувшие сутки в Украине выявлено 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 02госпитализированы - 3 843 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 02летальных случаев - 230;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 02выздоровели - 4 630 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 100 718 (в том числе методом ПЦР - 46 396, методом ИФА - 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 980).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 07заболели - 1 438 468 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 07выздоровели - 1 214 876 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 07летальных случаев - 27 915;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 07проведено ПЦР-тестов - 7 282 107.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек 13

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  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Нет. Просто всё: надо вакцину впаривать, любыми способами.
  • Меркава
    Освіту взагалі треба прибрати, розвелося розумників - ні в Бога, ні в чорта не вірять.
  • Yuriy Smith
    Совершенно верно! Еретиков которые не верят что планете да и Вселенной 7000 лет - привселюдно сжечь, а тех которые не верят шо сотона очень злая, так как убила чудовищное кол-во людей, аж 10 триллионов особей, а Яхве очень добрый, т.к. убил всего то лишь десятки миллионов, плюс все живое - четвертовать и только потом сжечь - пусть дети смотрят и растут прилежными рабами Яхве, как и всякий нормальный человек. Надо идти приложиться к засушенному куску святого старца ********** Гваделупского - уздоровителя дикарей(путем их сжигания)
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