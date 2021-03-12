В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек

За минувшие сутки в Украине выявлено 12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3 843 человека;

летальных случаев - 230;

выздоровели - 4 630 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 100 718 (в том числе методом ПЦР - 46 396, методом ИФА - 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 35 980).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 438 468 человек;

выздоровели - 1 214 876 человек;

летальных случаев - 27 915;

проведено ПЦР-тестов - 7 282 107.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях", - рассказал Степанов.





