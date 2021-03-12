За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек, всего - 38 237, - Минздрав
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За минувшие сутки наибольшее количество прививок сделали в Киевской области - 950.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"С начала кампании привиты 38 237 человек, из них получили 1 дозу - 38 237 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 0 человек. За 11 марта 2021 привиты 8 859 человек, из них вакцинированы 1 дозой - 8 859 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 0 человек", - говорится в сообщении.
"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (950 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 114 прививок), наименьшее - в Черниговской области (626 прививок)", - добавили в МОЗ.