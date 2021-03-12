Новости • Коронавирус и карантин

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек, всего - 38 237, - Минздрав

1 11312
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек, всего - 38 237, - Минздрав
За минувшие сутки наибольшее количество прививок сделали в Киевской области - 950.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"С начала кампании привиты 38 237 человек, из них получили 1 дозу - 38 237 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 0 человек. За 11 марта 2021 привиты 8 859 человек, из них вакцинированы 1 дозой - 8 859 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 0 человек", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек

"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (950 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 114 прививок), наименьшее - в Черниговской области (626 прививок)", - добавили в МОЗ.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек, всего - 38 237, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 859 человек, всего - 38 237, - Минздрав 02

Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    да, хорошие темпы..., к тому времени, когда до меня дойдет очередь, дай бог вспомнить, от чего эта вакцина...
  • Олег Куницин
    Только ЗЕленые ушлепки могут выдавать полный провал за достижение и победу. А что? Для ЗЕбыдла пойдет. ЗЕскоту можно любой дерьмо скормить выдав его за конхвету. Главное Зекарлику прокукарекать хриплым голосом и все, любое гэ для его лохтората превращается в вполне питательную субстанцию. Самый некомпетентный и коррумпированный недоминистр здравоохранения Степанов планирует выйти на 10000 вакцинаций в день!!! Только планирует!!! А так как нужно прививаться два раза, то нужно более 16 лет(!!!), тобы привить 30 млн. украинцев. А это значит, что Украина не будет привита ни-ког-да!!! И все молчат, всем по.уй. Во Франции за день сделали более 200 ТЫСЯЧ, прививок, хотят увеличить до 500 ТЫСЯЧ, и планируют вакцинировать всю страну до лета!!! В это время в место того чтобы открывать дополнительные прививочные пункты ЗЕшваль продолжает распиливать бюджет на "большой стройке".
  • Alexey Zavidovsky
    Минздрав Украины настоятельно рекомендует: "Глубоко дышите через член!"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости