Байден хочет отпраздновать 4 июля "День независимости США от коронавируса"

Президент США Джо Байден выразил надежду, что 4 июля Штаты смогут "отметить независимость" от COVID-19, если люди будут вакцинированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Если мы сделаем это вместе, к 4 июля, есть хороший шанс, что вы, ваша семья и друзья сможете собраться на заднем дворе или в вашем районе, приготовить еду или приготовить барбекю и отпраздновать День независимости", - отметил президент США.

Байден добавил, что страна сможет отметить не только День независимости, но и "независимость от этого вируса".

Отмечается, что в рамках планов по расширению вакцинации количество мест, где люди могут быть вакцинированы, будет увеличено с привлечением ветеринаров и стоматологов из числа тех, кому также разрешено вакцинировать людей.

Байден поставил цель сделать 100 миллионов прививок к 100-му дню своего пребывания в должности, в своем обращении он сказал, что эта цель будет достигнута на 60-й день.

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