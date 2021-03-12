Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 119,1 млн, число жертв достигло 2,64 млн. Только за последние сутки скончались 9,6 тыс. человек

По состоянию на утро 12 марта в мире зарегистрировали 477 361 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 637 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 119 133 518 случаев инфицирования, из них 477 361 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 642 022 человек, из них 9 637 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 94,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.







Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 11-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7.