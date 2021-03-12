COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко

В Минздраве прогнозируют уменьшение количества заболеваемости COVID-19, "но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил главный санврач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Когда мы говорили и вводили карантин зимний, мы говорили, он нужен для того, чтобы спокойно пройти рост заболеваемости, который прогнозируется на середину-конец февраля. Это мы видим сегодня, что рост произошел, наши прогнозы, к сожалению, также оправдались. Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Дальше будет, потенциально мы рассчитываем, на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса", - отметил главный санврач.

Ляшко отметил, что COVID-19 продолжает набирать агрессивность.

"Продолжает бороться со всеми мерами, которые против него применяют и буквально на днях опубликована статья, британский штамм коронавируса имеет еще большую летальность, кроме того, что он гораздо быстрее передается от человека к человеку", - добавил главный санврач.

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