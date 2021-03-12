Планируется визит делегации Нацгвардии штата Калифорния в Украину для обмена опытом, - пресс-служба НГУ

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан провел рабочую онлайн-встречу с генерал-адъютантом Национальной гвардии штата Калифорния Дэвидом Болдуином, в ходе которой обсуждались направления дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НГУ.

В частности отмечается, что стороны обсудили перспективы проведения мероприятий по подготовке офицерского и сержантского состава Национальной гвардии Украины нацгвардейцами Калифорнии.

"Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году, к сожалению, был отменен ряд важных совместных мероприятий. Однако, их реализация все же произойдет с улучшением эпидемиологической ситуации. Вакцинация наших военнослужащих уже началась, и мы готовы возобновить наше сотрудничество с Украиной на прежнем уровне, а также расширять его", - отметил Дэвид Болдуин.

Он заверил, что планирование совместных мероприятий с Нацгвардией Украины на следующие два года уже начато. Особое внимание нацелено на планирование развития Нацгвардии Украины в долгосрочной перспективе и на подготовку офицеров штаба.

Также достигнута договоренность, что делегация Нацгвардии Калифорнии во главе с командующим осуществит визит в Украину в ближайшее время.

Командующий НГУ поблагодарил за устойчивую позицию правительства Соединенных Штатов Америки в поддержке сектора безопасности и обороны Украины и предоставление материально-технической помощи как Вооруженным Силам Украины, так и Национальной гвардии Украины.

Читайте также: В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тыс. женщин, - Балан

Балан подчеркнул значимость сотрудничества с Нацгвардией штата Калифорния в рамках Государственной программы партнерства (SPP) и предложил начало сотрудничества между Бригадой быстрого реагирования Нацгвардии Украины и 79-й пехотной бригадой Нацгвардии Калифорнии с целью обмена опытом, участия в совместных учениях и совместного выполнения служебно-боевых задач в будущем.

"Только с 2014 года Национальной гвардией Калифорнии было проведено 21 совместное мероприятие с Национальной гвардией Украины. Это мероприятия, связанные с развитием сержантского состава и подготовкой офицеров штабов уровня батальон-бригада по вопросам процесса принятия военных решений. Важное значение имела совместная работа по реформированию системы управления Нацгвардии Украины с целью достижения совместимости с военными формированиями государств-членов НАТО", - отметил Балан.

В ходе встречи также обсуждались вопросы дальнейшего реформирования Национальной гвардии Украины для достижения совместимости с военными формированиями государств-членов НАТО, развития Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений НГУ, а также начала проектов технической помощи.