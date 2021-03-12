Дело о взяточничестве: отстраненный почти год назад первый замглавы КГГА Поворозник вернулся к работе

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник, который около года был отстранен от должности в связи с расследованием производства о взяточничестве, вернулся к исполнению своих обязанностей.

Об этотм Поворозник написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращаюсь ... Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей. Я благодарю семье, друзьям и коллегам за поддержку!

Вызовов много - и пандемия, и ее последствия для экономики города, и работа над обновлением инфраструктуры столицы, и многие другие. Я готов к работе!" - написал он.

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Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски. Также сообщалось, что Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия.