Постановление о создании украинского спутника "Сич-2-1" вынесут на правительственный комитет, - Уруский

Правительственный комитет в ближайшее время рассмотрит проект постановления о создании украинской космической системы "Сич-2-1".

Об этом сообщил вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проект постановления Кабмина о некоторых вопросах создания космической системы "Сич-2-30 (2-1)" передан на согласование в центральные органы исполнительной власти. В скором времени планируется рассмотрение проекта на заседании правительственного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры с последующим вынесением на правительство", - сказал Уруский.

По его словам, министерство принимает все надлежащие меры с целью создания условий для осуществления запуска спутника в конце 2021 года.

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