Законопроект о национализации "Мотор Сич" будет представлен в Раде через 2-3 недели, - "слуга народа" Корниенко
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Законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели.
Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", - сказал Корниенко во время брифинга в пятницу.
Вместе с тем он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается.
"Арахамия говорил, что есть такое направление работы. Законопроект нужно написать. Законопроект о национализации какого-либо предприятия - это не так просто юридически... Любой процесс относительно "Мотор Сичи" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", - добавил Корниенко.