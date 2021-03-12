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Законопроект о национализации "Мотор Сич" будет представлен в Раде через 2-3 недели, - "слуга народа" Корниенко

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Законопроект о национализации "Мотор Сич" будет представлен в Раде через 2-3 недели, - "слуга народа" Корниенко
Законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич" могут презентовать через две-три недели.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта", - сказал Корниенко во время брифинга в пятницу.

Вместе с тем он уточнил, что по состоянию на сегодняшний день соответствующий законопроект разрабатывается.

"Арахамия говорил, что есть такое направление работы. Законопроект нужно написать. Законопроект о национализации какого-либо предприятия - это не так просто юридически... Любой процесс относительно "Мотор Сичи" должен быть юридически безупречным, потому что это арбитражи международные, это вопрос доверия к процессу в целом", - добавил Корниенко.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Китаю это не понравиться)))
  • 5 копійок
    Может и не понравитЬся, а может и понравится.
  • Sophia-Maria Duglass
    ЗАЕХАЛА В ИНСТИТУТ СВАРКИ им Патона
    ЖАХ. До чего академик ( покойный) довёл свой институт - все в аренде , коридоры и холл обшарпаны, Директора зарабатывают
    Находится в центре Киева вместе с производственной базой( почти с Великой Василькивской) . Не сомневаюсь , что уже ведутся переговоры о продаже комплекса застройщикам для жилья
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