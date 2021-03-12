Фирмы-прокладки при закупке вакцин от COVID-19 нет, платим напрямую производителю, - Ляшко
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.
"Когда мы говорим об уполномоченном за фармаконадзором, то есть за всем сбором и оценкой неблагоприятных событий после иммунизации, – по договорам уполномоченным является ГП "Укрмедпостач", который получил вакцину в соответствии с договором. Это также требование в контракте. Никаких контрактов с государственной институцией или за государственные средства с этой фирмой не подписано, никакая это не фирма-прокладка", - объяснил Ляшко.
Ляшко подчеркнул, что государство платит производителю вакцины.
"Crown Agency (международная организация по закупкам. - Ред.) оплатило непосредственно производителю – Serum Institute. И это политика правительства - оплачивать непосредственно производителю. Serum Institute имеет право уполномочить любое юридическое лицо в Украине для подачи документов в Государственный экспертный центр, другой юридической возможности занести эти документы в стране не существует", - сказал он.