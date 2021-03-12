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Фирмы-прокладки при закупке вакцин от COVID-19 нет, платим напрямую производителю, - Ляшко

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Фирмы-прокладки при закупке вакцины от коронавируса не существует.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

"Когда мы говорим об уполномоченном за фармаконадзором, то есть за всем сбором и оценкой неблагоприятных событий после иммунизации, – по договорам уполномоченным является ГП "Укрмедпостач", который получил вакцину в соответствии с договором. Это также требование в контракте. Никаких контрактов с государственной институцией или за государственные средства с этой фирмой не подписано, никакая это не фирма-прокладка", - объяснил Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что государство платит производителю вакцины.

"Crown Agency (международная организация по закупкам. - Ред.) оплатило непосредственно производителю – Serum Institute. И это политика правительства - оплачивать непосредственно производителю. Serum Institute имеет право уполномочить любое юридическое лицо в Украине для подачи документов в Государственный экспертный центр, другой юридической возможности занести эти документы в стране не существует", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Навіщо ж тоді засекречувати інформацію про закупівлю вакцини?!

    Формула Степанова: Україна вдвоє переплачує за COVID-вакцину.



    Міністерство охорони здоров'я закуповує вакцини Covishield проти коронавірусної хвороби COVID-19 за завищеними цінами і вочевидь саме тому видало незаконний наказ про заборону інформувати суспільство щодо виробників вакцин і цін на них.
    Як підрахували журналісти, наразі одна доза вакцини Covishield закупляється МОЗ за 29 доларів.

    Така ціна це більш ніж вдвічі більша за оголошену ціну виробника. На початку січня, коли першу партію вакцини відвантажували із заводу, голова індійського "Інституту сироватки крові" Адар Пунавала дав спонтанне інтерв'ю індійським журналістам і заявив, що на приватних ринках вакцина продаватиметься по одній тисячі рупій за дозу.
    Одна тисяча рупій - це приблизно триста вісімдесят гривень, тобто 13 доларів, плюс-мінус. А купуємо ми цю саму вакцину по 29 доларів, виходить. Це близько 800 гривень. Переплата - понад 50%. В юридичному розумінні - це особливо великі розміри.

    https://prm.ua/formula-stepanova-ukraina-vdvichi-************-za-covid-vaktsynu/
  • игорь полковник
    Зедебилы вы там договоритесь .Степашка говорит есть ,называется легхим и Китайцы с его слов доверяют больше этой прокладке ,чем государству Украина. теперь оказывается нет,так где тогда два миллиарда перечисленные этой прокладкой китаю?
  • Ksenia VB
    Тоді пошліться на офіційні джерела. Що по чому і за скільки.
    Але не маєте доступу - і чому цікаво... Фирмы-прокладки при закупке вакцин от COVID-19 нет, платим напрямую производителю, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9077
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