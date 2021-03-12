Фирмы-прокладки при закупке вакцин от COVID-19 нет, платим напрямую производителю, - Ляшко

Фирмы-прокладки при закупке вакцины от коронавируса не существует.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

"Когда мы говорим об уполномоченном за фармаконадзором, то есть за всем сбором и оценкой неблагоприятных событий после иммунизации, – по договорам уполномоченным является ГП "Укрмедпостач", который получил вакцину в соответствии с договором. Это также требование в контракте. Никаких контрактов с государственной институцией или за государственные средства с этой фирмой не подписано, никакая это не фирма-прокладка", - объяснил Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что государство платит производителю вакцины.

"Crown Agency (международная организация по закупкам. - Ред.) оплатило непосредственно производителю – Serum Institute. И это политика правительства - оплачивать непосредственно производителю. Serum Institute имеет право уполномочить любое юридическое лицо в Украине для подачи документов в Государственный экспертный центр, другой юридической возможности занести эти документы в стране не существует", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 продолжает набирать агрессивность и борется со всеми мерами, которые против него применяют, - Ляшко