Новости • Коронавирус и карантин

Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19

3 44910
Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19
Польша вводит локдаун в Варшаве и в Любуском и Мазовецком воеводствах из-за стремительного распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Он также отметил, что наихудшая ситуация сейчас наблюдается в Варминско-Мазурском и Поморском воеводствах, там уже действует строгий карантин.

Ограничения будут действовать с 15 по 28 марта. Запрещают работу фитнес-клубов, спортзалов, саун, соляриев, казино, гостиниц, бассейнов, горнолыжных курортов и других развлекательных заведений.

В ТРЦ позволят работать продовольственным магазинам, аптекам, киоскам с прессой, книжным магазинам, зоомагазинам, оптикам, прачечным и банковским отделениям.

В последнее время распространение коронавируса в Польше приобретает угрожающий характер, 11 марта в стране подтвердили более 20 тыс. случаев заражения Covid-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года количество госпитализаций с коронавирусом на Ивано-Франковщине возросло в 4 раза, загруженность коек - свыше 84%, - МОЗ

В Польше больных коронавирусом будут выявлять собаки, обученные кинологами Государственной налоговой службы.

Служебные собаки будут выявлять инфицированных по запаху.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Galyna Tesla
    Ничего подобного, в Польше с ноября месяца дети удаленно учатся и постоянно локдаун за локдауном обьявляют.
  • borneo ff
    Подтверждаю, у нас в доме одна комната-это техникум электроникм, вторая- это мореходка,в третьей- школа. И так уже почти год.
  • vidasik
    Samoje krupnaja kompanija Polse PKN Orlean podpisala dolgosrocni kontrakt s amerikansami na zakubku nefti kotoraja budet pererabatyvatsia v ix zavodax Polse,Cexiji ,Litve.Ranse oni zakupali bolse polovini s raski Польша вводит локдаун в Варшаве и еще двух воеводствах из-за стремительного распространения COVID-19 - Цензор.НЕТ 878
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости