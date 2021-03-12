Эпидзонирование Украины: четыре региона в "красной" зоне, 10 - в "оранжевой", в восьми - превышен уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 марта в г. Киев и семи областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях), коэффициент выявления новых случаев COVID-19, а также уровень госпитализаций. В Закарпатской области превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом - 68,8% (при норме меньше 65%), в Ивано-Франковской области этот показатель близок к пороговому значению - 64,7%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 230 человек, зафиксированы 12 946 случаев заражения, выздоровели 4 630 человек

В "оранжевую" зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы Украины - в "желтой" зоне.

При этом по состоянию на 11 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в восьми регионах - в Киеве (73,7 на 100 тысяч населения при норме 60), Ивано-Франковской (130,5), Винницкой (121,2), Черновицкой (89,1), Закарпатской (87,3), Житомирской (87,6), Николаевской (77,4) и Хмельницкой (66,6) областях.

Эпидпорог превышен в восьми областях: Донецкой (119,4%), Житомирской (141,3%), Закарпатской (139,0%), Киевской (100,1%), Ивано-Франковской (209,1%), Сумской (109,7%), Тернопольской (147,1%) и Черкасской (101,9%).





