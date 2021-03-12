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В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал

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В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал
Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил, что будут отключать воду, отопление и другие сети в учреждениях, которые не соблюдают карантинных ограничений.

Об этом Надал сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в последнее время от контролирующих органов поступает много информации о нарушениях со стороны субъектов хозяйствования.

"Особенно развлекательные заведения, ночные заведения нарушают карантинные требования, чем создают угрозу распространения инфекции", - отметил Надал.

Мэр города отметил, что сейчас правоохранителям поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований.

"Кроме того, поручено управлению торговли присоединиться к этой работе и, в случае необходимости, тем заведениям, где будет доказано, что их работа способствует распространению инфекции, если они не будут прислушиваться к рекомендациям, будет идти речь об отключении подачи воды, работы канализации, тепла и других сетей", - сообщил Надал.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Вообще странно: Буковель - самый злостный нарушитель всего и вся, а отключать воду будут в Тернополе. Буковель, я так понимаю, отключать не будут, поскольку это вредно для здоровья отключающих.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Да, методы интересные! Третья степень устрашения, как в Гестапо, приблизительно. В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 3922
  • Roman Rjevskiy
    В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 6473 В Тернополе будут отключать воду и отопление в заведениях, нарушающих карантин, - Надал - Цензор.НЕТ 7490
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