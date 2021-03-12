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15-летняя девушка в Кривом Роге пыталась покончить с собой, выпив 40 таблеток анальгетика, - полиция

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15-летняя девушка в Кривом Роге пыталась покончить с собой, выпив 40 таблеток анальгетика, - полиция
В Кривом Роге 15-летняя школьница выпила 40 таблеток анальгетика, чтобы покончить с собой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию OBOZREVATEL заявила пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

Медики из Криворожской городской клинической больницы №8 сообщили полицейским, что к ним поступила девушка 2005 года рождения с отравлением медикаментами. Школьница выпила 40 таблеток анальгетика.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента выясняют представители ювенальной превенции.

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Топ комментарии

  • Felix Trinidad
    дебилы крутите по телевизору ролики из реанимации, а не рекламу водки, сигарет и пива.
  • Pedagog
    Жена работает в Аптеке.
    Рассказала что в течении недели,около 10 детей приходили в аптеку за спазмалгоном или ношпой или цитрамомоном и другими..
    В Аптеке им не отпускали или отпустили после разговора с родителями по видеосвязи..
    Из 10 детей отпустили только одному..

    На жаль,нет закона запрещающего продавать лекарства детям..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    спасибо Вашей жене...и всем адекватным провизорам - 9 человек они уже спасли!
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