15-летняя девушка в Кривом Роге пыталась покончить с собой, выпив 40 таблеток анальгетика, - полиция

В Кривом Роге 15-летняя школьница выпила 40 таблеток анальгетика, чтобы покончить с собой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию OBOZREVATEL заявила пресс-секретарь Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

Медики из Криворожской городской клинической больницы №8 сообщили полицейским, что к ним поступила девушка 2005 года рождения с отравлением медикаментами. Школьница выпила 40 таблеток анальгетика.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает. Обстоятельства инцидента выясняют представители ювенальной превенции.

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