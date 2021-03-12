Пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки, - Trade Winds

Девять вооруженных пиратов в Гвинейском заливе атаковали танкер Davide B под флагом Мальты и похитили 15 членов экипажа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус", об этом пишет специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Trade Winds.

Нападение произошло у берегов Нигерии 11 марта. Группе из девяти вооруженных пиратов удалось высадиться на борт танкера для перевозки жидких химических веществ и захватить в заложники 15 из 21 членов экипажа.

Группе из девяти вооруженных пиратов удалось 11 марта высадиться на борт танкера и захватить 15 из 21 члена экипажа. Портал Dryad Global отмечает, что команда танкера состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин. Есть ли среди заложников граждане Украины — пока неизвестно.

Отметим, что МИД Украины пока не предоставило официальной информации о похищении украинских моряков с танкера Davide B.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черном море затонул сухогруз с украинским экипажем: два человека погибли, десять спасены, - Agerpres

В момент атаки пиратов судно находилось в девяти морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоны. Суда в этой зоне особенно уязвимы, так как она находится вне зоны действия региональных сил безопасности. В течение 2020 года здесь произошло пять инцидентов, включая похищение людей.

Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 членов экипажей — 95% от всех подобных захватов в мире за указанный период.