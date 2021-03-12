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Пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки, - Trade Winds

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Пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. На борту были украинские моряки, - Trade Winds
Девять вооруженных пиратов в Гвинейском заливе атаковали танкер Davide B под флагом Мальты и похитили 15 членов экипажа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус", об этом пишет специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Trade Winds.

Нападение произошло у берегов Нигерии 11 марта. Группе из девяти вооруженных пиратов удалось высадиться на борт танкера для перевозки жидких химических веществ и захватить в заложники 15 из 21 членов экипажа.

Группе из девяти вооруженных пиратов удалось 11 марта высадиться на борт танкера и захватить 15 из 21 члена экипажа. Портал Dryad Global отмечает, что команда танкера состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин. Есть ли среди заложников граждане Украины — пока неизвестно.

Отметим, что МИД Украины пока не предоставило официальной информации о похищении украинских моряков с танкера Davide B.

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В момент атаки пиратов судно находилось в девяти морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоны. Суда в этой зоне особенно уязвимы, так как она находится вне зоны действия региональных сил безопасности. В течение 2020 года здесь произошло пять инцидентов, включая похищение людей.

Международное морское бюро отмечает, что в минувшем году в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 членов экипажей — 95% от всех подобных захватов в мире за указанный период.

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Можно подумать что захватив Крым и кусок Донбасса это не мавзолейное пиратство.не говоря о Приднестровье и прочих Осетиях Абхазиях,тоже самое только в более уродливой форме,отбирая у рюсскагаварящих жителей все что плохо лежит... Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634 Пірати напали на танкер Davide B у Гвінейській затоці і викрали 15 членів екіпажу. На борту були українські моряки, - Trade Winds - Цензор.НЕТ 8634
  • Propan
    Зря вы так, моряки в Украину привозят и тратят большие деньги по нашим меркам, в некоторых южных городах Одесса, Херсон и др. моряки существенная составляющая экономики этих регионов. Это не такой уж прикольный и легкий труд, но десятки тысяч украинских семей живут в отличном достатке, благодаря морякам.
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Исключая меня. Я с Нового года не просыхаю почти, чисто от нечего делать. Вот нечего! И холодно, а уже лет 10 зиму не видел.
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