Локдаун могут ввести в случае угрозы коллапса медсистемы, чтобы этого не произошло, ввели адаптивный карантин, - Ляшко
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Если будет угроза коллапса системы здравоохранения, я, как главный санитарный врач, буду обращаться к правительству о введении жесткого карантина на территории всей Украины. Сегодня для того, чтобы этого не произошло, мы ввели адаптивный карантин", - подчеркнул главный санврач.
Ляшко объяснил, как работает разделение на зоны карантина.
"Говорим об оранжевом уровне опасности - это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в красный уровень и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики, системы здравоохранения. Каждый должен подумать: что он может сделать на данном конкретном месте для того, чтобы препятствовать росту количества случаев коронавирусной болезни", - отметил он.