Румыния также решила приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Румынии решили временно приостановить вакцинацию населения одной партией вакцины AstraZeneca в качестве "крайней меры предосторожности", пока расследуются два случаи смерти в Италии.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Италии решили отозвать партию вакцины AstraZeneca после смерти двух мужчин на Сицилии, которым недавно сделали прививки. В свою очередь Румыния заявила, что приостановила использование доз из той же партии, что в Италии.

В Румынии заявили, что в начале февраля страна получила 81 600 доз вакцины, из них уже использовано 77049 доз. Приостановление вакцинации продлится до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не завершит расследование.

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Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд.

Европейское агентство лекарственных средств 11 марта заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.