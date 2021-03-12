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Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН

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Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН
Более 1,4 млн случаев незапланированных беременностей - одно из последствий режима изоляции и других мер, предпринятых в рамках борьбы с пандемией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Авторы доклада отмечают, что вспышка коронавируса привела к катастрофическим последствиям для всех, но в наибольшей степени она сказалась на положении женщин и девочек. Многие из них лишись доступа к противозачаточным средствам или к помощи гинеколога.

Ведь в условиях пандемии все силы были брошены на борьбу с пандемией, многие поликлиники оказывали только чрезвычайную помощь, плановые операции и профилактические осмотры были отложены до лучших времен.

Авторы доклада ЮНФПА отмечают, что из-за кризиса с перебоями в работе сферы репродуктивного здоровья столкнулись 12 миллионов женщин. К тому же и сами женщины не ходили к врачу из-за опасений заразиться COVID-19. В результате ограничений в сфере международной торговли в ряде стран в продаже не было противозачаточных средств. Все это привело к тому, что забеременели 1,4 млн женщин, не планировавшие заводить ребенка.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Кто-нибудь знает, как долго на карантине нельзя никого в дом пускать? А то муж шестой день стучит в дверь. Меня это уже нервирует. Пандемия COVID-19 привела к более 1,4 млн нежелательных беременностей, - ООН - Цензор.НЕТ 7582
  • U.L. Carst
    И вправду, чем еще на карантине заняться
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    А как это они вычислили??? По количеству абортов? Вот именно 1,4 миллиона, да? А по-моему- лишь бы пукнуть, в ИНЕТе.
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