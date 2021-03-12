Требую усилить ответственность местных властей за соблюдение пожарной безопасности. В случае ЧП - будут громкие уголовные дела, - Чернышов

Регионы должны срочно завершить подготовку по противодействию чрезвычайным ситуациям в весенне-летний период.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, пишет Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что только что провел заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Приоритетной задачей является эффективная подготовка всех регионов к противодействию чрезвычайным ситуациям в весенне-летний период. С этой целью будут проведены проверки готовности сил и средств к быстрому реагированию.

"Я требую усиления ответственности местной власти за ненадлежащее соблюдение пожарной безопасности. Уверяю, что в случае чрезвычайных событий, которые приводят к человеческим жертвам или материальным потерям - будут громкие уголовные дела. Все ответственные - понесут наказание", - добавил он.

Кроме этого он отметил, что в ходе заседания Комиссии рассмотрели состояние подготовки мест массового отдыха на водных объектах Украины, а также обсудили вопросы обеспечения потребностей населения и отраслей экономики водными ресурсами в случае наступления маловодья.

"Минрегион в пределах своей компетенции будет контролировать установленные режимы работы водохранилищ и водохозяйственных систем. В случае возникновения дефицита воды будут приняты все необходимые меры по рациональному использованию ресурсов. Приоритет будет предоставляться использованию воды для питьевых и бытовых нужд населения", - написал Чернышов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не соответствуют правилам пожарной безопасности: спасатели Херсонщины просят суд закрыть три дома престарелых и четыре гостиницы