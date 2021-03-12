За сутки в ВСУ зарегистрировано 185 случаев заболевания COVID-19, 35 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 12 марта в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 1382 человека.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 16613 человек, летальных случаев 50.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 352 человека.

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За минувшие сутки зарегистрировано 185 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 35 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 5352 человека получили 1 дозу вакцины.

Из них 1031 военный медик.

За минувшие сутки 864 человека вакцинировались от COVID-19.

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