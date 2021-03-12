Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защиты по отмене меры пресечения бывшему первому замглавы правления "ПриватБанка" Яценко, - САП

12 марта 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты о признании незаконным задержания и отмене меры пресечения, избранной в отношении одного из бывших топ-чиновников ПАО КБ "ПриватБанк" - первого заместителя председателя правления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляции и оставил без изменений решение следственного судьи ВАКС от 25 февраля 2021 года, согласно которому к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 52,210 млн гривен.

В САП также уточнили, что срок действия меры пресечения до 22 апреля 2021 года.

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САП не сообщает имени экс-чиновника "Приватбанка". Однако известно, что речь идет о Владимире Яценко.

25 февраля Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления "ПриватБанка" Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.