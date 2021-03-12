Конкурс по определению частного инвестора для строительства дороги на Краковец объявят в ближайшее время, - "Укравтодор"

В ближайшее время "Укравтодор" объявит конкурс для определения частного инвестора, который будет строить дорогу "Краковец - Броды - Ривне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Facebook-странице Государственного агентства автомобильных дорог.

Подписание меморандума между "Укравтодором" и компанией "Автомагистраль-Юг" открыло данную возможность.

Так, согласно меморандуму, "Автомагистраль-Юг" за свой счет осуществит подготовку предложения об осуществлении государственно-частного партнерства. В частности, речь идет о разработке технико-экономического обоснования реализации проекта.

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"Подписание Меморандума позволит нам уже в ближайшее время объявить открытый конкурс по отбору частного инвестора для строительства маршруту Краковец - Броды - Ривне. Это должна быть современная дорога европейского уровня, которая будет соединять столицу Украины с крупнейшими городами Европы", - сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В этом году в рамках программы "Большая стройка" будет проведен открытый международный тендер в соответствии с правилами и принципами МФО в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Обход Львова вместе с нововыстроенной дорогой Краковец - Броды - Ривне создадут новый транспортный коридор международного значения.

Напомним, Kyiv School of Economics накануне опубликовала исследование "Оценка экономических эффектов программы "Большая стройка" в 2020-2023 годах". По подсчетам экспертов, суммарно за 2020-21 гг. дорожное строительство принесет 2,2% роста ВВП страны. А инвестиции в инфраструктуру в кризисный период пандемии экономисты называют одним из рецептов выхода из той же кризиса.

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