За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 23 человека, выздоровели - 428, выявили 896 новых случаев, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировано 896 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 144 910).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Так, заболели 505 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 350 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 22 девочки от 2 до 17 лет и 19 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболел также 21 медик.

Также зафиксировано 23 летальных случая от вируса (всего 2857). За сутки были госпитализированы 129 пациентов, 428 жителя Киева преодолели коронавирус (всего 97 648)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (188), Печерском (94) и в Дарницком (91) районах.

Также Кличко добавил, что увеличивается количество госпитализированных.

Так, в больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 129 пациентов. С подозрением на коронавирус - 292 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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"Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах столицы - наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция", - подчеркнул Кличко.

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2548 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 1689 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1978 человек. На аппаратах ИВЛ - 38 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - 57 %.