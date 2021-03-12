Список лекарств, запрещенных к переправке через границу, расширился, - Госпогранслужба
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Это означает, что перевозки через государственную границу этих категорий медпрепаратов, которые содержат наркотические и психотропные вещества, также будут регламентироваться и при обнаружении изыматься на государственной границе", - говорится в сообщении.
С детальным списком можно ознакомиться по ссылке.
Государственная пограничная служба просит граждан обратить внимание на такие изменения и детально ознакомиться со списком этих препаратов, чтобы не иметь лишних хлопот при пересечении границы.
Отмечается, что за два месяца этого года в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы изъяли около 33 килограммов наркотических веществ, а также препаратов, обладающих наркотическим или психотропным действием.