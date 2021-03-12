Список лекарств, запрещенных к переправке через границу, расширился, - Госпогранслужба

На днях Кабмин внес изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 № 770. В результате этих изменений перечень медицинских препаратов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров значительно расширился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Это означает, что перевозки через государственную границу этих категорий медпрепаратов, которые содержат наркотические и психотропные вещества, также будут регламентироваться и при обнаружении изыматься на государственной границе", - говорится в сообщении.

С детальным списком можно ознакомиться по ссылке.

Государственная пограничная служба просит граждан обратить внимание на такие изменения и детально ознакомиться со списком этих препаратов, чтобы не иметь лишних хлопот при пересечении границы.

Отмечается, что за два месяца этого года в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы изъяли около 33 килограммов наркотических веществ, а также препаратов, обладающих наркотическим или психотропным действием.

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