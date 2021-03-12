Внутренние автобусные рейсы отменены на Житомирщине из-за карантина
Об этом свидетельствует информация, опубликованная на табло автовокзала "Житомир", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, в Житомирской области отменили все автобусные рейсы в пределах области. В то же время, межобластные и международные автобусы курсируют.
В комментарии корреспонденту Укринформа начальник отдела транспорта и связи департамента регионального развития Житомирской ОГА Валерий Ясинецкий сообщил, что транспорт не ходит в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров №154 от 24 февраля.
"Постановлением введены дополнительные ограничения в областях, находящихся в "красной" зоне карантина. Одним из таких является запрет осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом. Данное постановление действующее, а контроль за его соблюдением возложен на органы Национальной полиции", - добавил Ясинецкий.
Напомним, с 3 марта Житомирская область находится в "красной" зоне карантина.