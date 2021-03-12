Две школы в Киеве закрыли на карантин из-за COVID-19, еще 460 классов в 182 школах перевели на дистанционное обучение, - Кличко
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В Киеве закрыли на карантин две школы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
"Из-за роста заболеваемости коронавирусом, мы были вынуждены полностью закрыть на карантин две школы в столице", - сказал Кличко.
Он также отметил, что на дистанционном обучении на сегодняшний день находятся 460 классов в 182 школах города.
"Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 576. Также болеют 352 педагога. В 72 детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 92 группы. Наполненность детей в садиках - почти 50 %", - сообщил Кличко.