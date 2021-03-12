В Киеве растет количество больных гриппом и ОРВИ: за неделю заболели почти 18 тыс. человек

В Киеве продолжает расти количество больных гриппом и ОРВИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Хочу отметить, что и в дальнейшем увеличивается в Киеве количество больных гриппом и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 18 000 больных. Это на 20 процентов больше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил Кличко.

Так, заболели более 10 700 взрослых и более 7000 детей. Половина больных детей - школьного возраста. В медучреждения госпитализированы 719 больных, в том числе - 37 детей.

"Еще раз призываю всех предохраняться. Соблюдать элементарные правила. И при первых признаках болезни обращаться к врачам", - подчеркнул Кличко.

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