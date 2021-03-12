Минимальная зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры - 17 тыс. грн, - Степанов
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время встречи с персоналом КНП "Новояворовская районная больница им. Ю.Липы" на Львовщине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Нет ни одного аргумента, который бы заставил меня прекратить бороться за повышение заработной платы для медиков. Я отстаиваю позицию, что минимальная зарплата врача должна быть 23 тысячи гривен, среднего медицинского персонала - 17 тысяч гривен, младшего - 12 тысячи гривен. Минздрав разработал соответствующий законопроект, и мы будем делать все, чтобы его приняли как можно быстрее", - заверил Степанов.
Он подчеркнул, что приоритетом для Минздрава является не реформирование системы здравоохранения, а построение новой качественной медицины, и ключевым здесь является взаимодействие с медицинскими работниками.