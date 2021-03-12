Кулеба поблагодарил Румынию за профессиональные действия при спасении украинских моряков с затонувшего судна Volgo-Balt 179
Слова благодарности Кулеба разместил в Твиттере, пишет Цензор.НЕТ
"Я благодарен Румынии, государственной судоходной администрации и министерству обороны за профессиональные действия и спасение украинских моряков с судна Volgo-Balt 179. В крайне сложных погодных условиях спасено 10 жизней, им помогают румынские медики. Поиски продолжаются", - отметил Кулеба.
Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.
Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .
Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".
На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.