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Кулеба поблагодарил Румынию за профессиональные действия при спасении украинских моряков с затонувшего судна Volgo-Balt 179

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Кулеба поблагодарил Румынию за профессиональные действия при спасении украинских моряков с затонувшего судна Volgo-Balt 179
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Румынии за спасение украинских моряков с судна Volgo-Balt 179, которое затонуло в Черном море 11 марта.

Слова благодарности Кулеба разместил в Твиттере, пишет Цензор.НЕТ

"Я благодарен Румынии, государственной судоходной администрации и министерству обороны за профессиональные действия и спасение украинских моряков с судна Volgo-Balt 179. В крайне сложных погодных условиях спасено 10 жизней, им помогают румынские медики. Поиски продолжаются", - отметил Кулеба.

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Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.

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Топ комментарии

  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    В ноябре 2013-го, на одном из ресурсов, после гибели такого же корыта, в том же Черном море, я написал пространный коммент, о том как это корыто проходило проверку Регистра в Мариуполе. Я стрелял в 10-ку ибо был посвящен во все детали. После получения документов корыто затонуло, со всем экипажем почти, у Крыма.

    Так я вот о чем: меня нашел ни кто-то, а Сам Савик Шустер! Мне было предложено выступить на Свободе Слова!!! Я- отказался. Предложили выступить по Скайпу, с закрашиванием моего лица и искажением звука голоса. Я- отказался. Мотивировал тем, что я ещё хочу немного пожить. Его сотрудник очень даже сожалел! А я- нет. Ибо- до сих пор живой. Кулеба подякував Румунії за професійні дії під час порятунку українських моряків із затонулого судна Volgo-Balt 179 - Цензор.НЕТ 1476 Как офис Савика меня нашел- понятия не имею.
  • Орися Ільницька
    к сожалению этим гнилым корытам регистр продлевают а люди идут на них работать те кого на нормальные суда не берут
  • буков
    По ЦН и нашел, думаешь там службы не подвязаны?
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