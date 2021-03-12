ВСК должна заслушать правду от правоохранителей о коррупционных схемах на Укрзализныце, - Омелян
Именно поэтому Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для проверки финансового состояния УЗ, должна заслушать правоохранительные органы, которые долго расследовали коррупционные схемы в УЗ. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24".
"У меня было общение с регионами, было много представителей ОТГ и областей. УЗ обращается к ним с просьбой компенсировать стоимость пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. И каждая ОТГ вытягивает деньги - кто-то 100 тыс. из своего бюджета, кто-то 200 тыс. гривен. Для них это большие деньги! И все эти руководители ОТГ мне говорят: "Владимир, а как мы такое можем делать, когда знаем, что пока мы вынимаем последние копейки, члены Наблюдательного совета УЗ получают зарплаты в несколько сот тысяч гривен каждый? Причем довели компанию практически до банкротства", - рассказал Омелян.
Именно поэтому, подчеркнул бывший министр, Временная следственная комиссия, созданная парламентом, должна заслушать все позиции, а также пригласить правоохранительные органы, которые давно занимаются УЗ, и услышать от них всю правду о тех коррупционных схемах, о которых уже говорят все, на многие миллиарды гривен .
По его убеждению, сейчас Наблюдательный совет пытается избежать ответственности, ведь его члены как никто причастны к финансовому кризису последних лет.
"ВСК должна рассматривать период 2017-2020 годов. Новое правление (с председателем Владимиром Жмаком, - Ред.) приступило к своим обязанностям фактически только во второй половине 2020 года. А вот Наблюдательный совет работает уже несколько лет подряд, и у многих из его членов летом этого года заканчивается контракт. Поэтому неудивительно, что Наблюдательный совет пытается запятнать репутацию других, чтобы выглядеть белым", - уверен Омелян.
Как известно, Верховная Рада создала временную следственную комиссию, чтобы расследовать финансовые проблемы на УЗ, которые возникли в течение трех последних лет, с 2017 по 2020 год. ВСК уже провела заседание: на него пригласили только членов Наблюдательного совета и министра инфраструктуры. А по результатам заседания ВСК обратилась к Кабмину и Наблюдательному совету для оценки деятельности именно последнего руководителя - хотя он приступил к своим обязанностям только полгода назад.
Между тем выяснилось, что зарплаты членов Наблюдательного совета превышали законный уровень более чем в 30 раз. Так, по данным экономиста Бориса Кушнирука, согласно закону, их зарплаты не могут быть больше чем в 22 раза выше средней ставки в отрасли. Однако член наблюдательного совета А.Аудицкас задекларировал ежемесячной доход в сумме 412,5 тыс. грн за февраль 2020 года, а С.Лещенко и А.Журавлев задекларировали за февраль 2021 по 332 тыс. грн. таким образом, у Аудицкаса превышение составляет 33 раза, в случае с Лещенко и Журавлевым - 29,4 раза. Теперь члены наблюдательного совета должны вернуть неправомерно полученные средства в бюджет.