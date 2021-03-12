Оккупанты в Крыму вызывают главу регионального Меджлиса Аметова в "Центр противодействия экстремизму" и заявили о сносе его кафе
Об этом сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники полиции пытались вручить повестку в Центр по противодействию экстремизму председателю Судакского регионального Меджлиса Ильверу Аметову. Подписать документ он отказался", - говорится в сообщении.
В диалоге с мужчиной оккупанты указали на запрет Меджлиса крымскотатарского народа на территории Российской Федерации.
"Я являюсь действительным председателем регионального Меджлиса. Меня народ избрал, я от этого не отказываюсь. И если народ от меня устанет, то пускай скажет, и я откажусь", - прокомментировал активист.
Кроме этого, на данный момент "администрация" Судака подала иск о сносе кафе, которое принадлежит Ильверу Аметову много лет.
Неоднократные визиты правоохранительных органов Аметов расценивает как давление по национальному признаку.
Как сообщалось, 27 сентября 2019 года оккупанты пришли к дому председателя Судакского регионального меджлиса Аметова с обыском, в ходе которого из его домашнего музея были изъяты старинные экспонаты, имеющие культурную и историческую ценность. Против крымскотатарского активиста выдвинуты обвинения по части первой ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).