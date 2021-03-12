Кличко о возможности введения локдауна в Киеве: Ситуация контролируемая, пока держимся

В настоящее время Киев находится в "оранжевой" зоне карантина, ситуация пока контролируемая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram.

"Вопрос, который волнует сегодня всех - грозит Киеву новый локдаун? Хочу напомнить, что вводит строгий карантин правительство своим решением. Правительство может снова ввести локдаун во всей стране, если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантина. Об этом неоднократно заявляли и в Министерстве здравоохранения и премьер-министр", - написал он.

Вместе с тем Кличко отметил, что на Западе страны ситуация очень сложная.

"Столица пока держится. Мы сейчас находимся в "оранжевой" зоне. Ситуация пока контролируемая", - добавил мэр Киева.

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