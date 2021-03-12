Бывший журналист "Russia Today" в Германии Ланге рассказал, что его просили шпионить за Навальным

Немецкий журналист Даниэль Ланге, который раньше работал на финансируемым Россией телеканалом RT, заявил, что его работодатель просил его шпионить за российским оппозиционером Алексеем Навальным, когда тот лечился в Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам журналиста, который сотрудничал с каналом два года, в редакционном чате перед ним поставили задачу следить за клиникой "Шарите", где находился Навальный, но при этом не снимать репортаж, а просто поставлять информацию "в аналитических целях".

Впоследствии журналиста попросили сделать фотографии госпиталя Бундесвера, где, как утверждало руководство RT DE, мог на самом деле находиться Навальный. Затем Ланге попросили проникнуть в клинику "Шарите" под предлогом визита к врачу и выяснить, как близко можно подобраться к палате, где лежит Навальный. В реанимацию ему советовали проникнуть, представившись другом Юлии Навальной или сотрудником фонда Cinema for Peace. Ланге отказался, заметив, что он "не секретный агент".

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В клинику попытался попасть другой сотрудник RT, однако шесть попыток оказались неудачными.

Вскоре после этого Ланге поручили найти в Берлине соратников Навального Леонида Волкова и Марию Певчих и установить за ними наблюдение.

"В ходе этой истории возникало все больше и больше вопросов, которые просто исключали, что то, что мне поручают делать, имеет какое-либо отношение к журналистике. Снова и снова говорили, что снимать нельзя. Не следовало писать и текста для публикации и вообще какого-либо отчета. Мы просто должны были узнать, как добраться до Навального, находящегося в реанимации. Это не имело журналистского смысла. Тогда возникает вопрос: что на самом деле предлагалось делать?", - рассказывает Ланге.

По словам журналиста, он несколько раз заявил, что не является секретным агентом.

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"Спрашивал, что со мной сделают в России, если я тайно сфотографирую солдат перед военным госпиталем? Ответа или реакции не было, но следовало новое задание. Узнать местонахождение Волкова по фото его квартиры было нелепостью, лишенной журналистского смысла. Волков не скрывался в Берлине и давал интервью. Если бы вы хотели взять у него интервью, вы бы сделали официальный запрос или купили видеоматериал в агентстве. С другой стороны, на руководящие должности пришли новые люди, и я заподозрил, что они просто полные идиоты, пытающиеся изобразить главных редакторов", - добавил Ланге.

Журналист рассказал, что от него с оператором требовали "показать всю грязь Германии", и это должны были быть не репортажи, а короткие клипы.

"Мне поручили подбирать только те образы, которые демонстрируют Германию с дурной стороны. Не обширный репортаж о потребителях героина в Берлине, а клип, в котором показаны наркоманы и их убожество, но ничего не объяснено и нет информации для зрителя", - рассказал Ланге.

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