В Конституционном Суде на отстраненного Тупицкого распределяют дела, - СМИ

Несмотря на отстранение Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного Суда Украины, на него распределяют дела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Схем.

В этом году, уже после объявления Офисом Генерального прокурора подозрения Тупицкому и президентского указа об отстранении от должности судьи, на него были распределены по меньшей мере три дела.

Первое дело - это конституционная жалоба от гражданина Владимира Еремина от 5 января 2021, которая касалась соответствия Конституции отдельных положений закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине", а также закона "О национальной полиции".

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Дела на судью Тупицкого продолжали распределяться и после того, как госохрана прекратила пускать его в помещение КСУ.

25 января на Тупицкого была распределена еще одна жалоба - от гражданина Олега Тищенко относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О Государственном земельном кадастре".

И третье дело попало на Тупицкого 22 февраля этого года. Это конституционная жалоба гражданки Натальи Калашник о соответствии Конституции отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

По просьбе журналистов прокомментировать, что означает такое распределение, как рассматривает дела отстранённый указом президента судья Тупицкий, который также не имеет доступа в помещения суда, в Конституционном Суде сообщили: "Автоматическое распределение обращений в суд в отношении судьи Тупицкого А.Н. означает выполнение предусмотренных законом №2135, регламентом и инструкцией указанных выше мер относительно всех конституционных представлений, обращений, жалоб, поступающих в суд, с целью их распределения между всеми судьями, включая Тупицкого А.Н.".

Кроме того, журналисты установили, что Тупицкий также готовит для других судей КСУ проекты повестки дня - то есть, что именно им надо рассматривать, а что - нет.

Бывший председатель Конституционного Суда Станислав Шевчук выразил такое мнение: "В КСУ сейчас "гибридный председатель". Как бы - Тупицкий, но юридически должен быть Сергей Головатый (заместитель председателя КСУ. - Ред.). Но де-факто Тупицкий формирует повестку дня, рассылает судьям".

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В комментарии судья Игорь Слиденко заявил, что "юридически председатель суда - Тупицкий, де-факто его обязанности выполняет Головатый".

Сам Александр Тупицкий на просьбу журналистов о комментарии пока не ответил.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.