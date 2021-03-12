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Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса

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Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который вчера вакцинировался от коронавируса, сегодня уже на работе и чувствует себя прекрасно.

Об этом Ткаченко сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Антивакцинаторам и тем, кому просто интересно, как реагирует организм на вакцину, докладываю. Через сутки после прививки вакциной Covishield индийского производства чувствую себя хорошо. Утром уже на работе. Никаких симптомов любого недомогания нет. Давление 120 на 80. Температура 36.2",  - уточнил он.

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"Еще раз призываю украинских политиков, звезд и общественных деятелей принять участие в промоции вакцинации. Это важно! Чем больше информации о безопасности вакцинации, тем больше здоровых украинцев. Поэтому регистрируйтесь в очереди на вакцинацию через "Дия" и будьте здоровы", - написал Ткаченко.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Шо, ваши звьозди Кароль, Могилевська, Сердючка не хочуть провакцинуватись заради підтримки їхнього презедента?
  • Fly Flyiovich
    Ну так его же ширанули наверняка Пфайзером, который бесплатно выделили бедным странам в том числе и Украине. А мало того что из бюджета на этот Пфайзер вывели деньги, так еще и индийское гавно народу предлагают.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Ну теперь понаблюдаем внимательно за Ткаченко. Вакцинированный Ткаченко рассказал о своем самочувствии и призвал политиков и звезд приобщаться к акции по популяризации прививок от коронавируса - Цензор.НЕТ 2986
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