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Требовал $15 тыс. за пакет документов: на Львовщине на взятке попался чиновник Архитектурно-планировочного бюро, - ГБР. ФОТОрепортаж

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На Львовщине разоблачили чиновника Архитектурно-планировочного бюро

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

Так, ГБР разоблачило чиновника КП "Архитектурно-планировочного бюро объединенных общин" Пустомытовского районного совета на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Он требовал у гражданина, который строил комплекс с мойкой авто, 15 тыс. долларов США за:
-  гарантированную выдачу градостроительных условий и ограничений;
- согласование технической документации по заезду на автомойку;
- согласование разрешительных документов в правоохранительных органах.

Требовал $15 тыс. за пакет документов: на Львовщине на взятке попался чиновник Архитектурно-планировочного бюро, - ГБР 01

Чиновника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. долларов США.

Предварительно задокументировано еще два эпизода получения неправомерной выгоды - 1000 долларов США и 800 долларов США.

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Следователи ГБР проверяют причастность сотрудников полиции к совершению указанного преступления.

Требовал $15 тыс. за пакет документов: на Львовщине на взятке попался чиновник Архитектурно-планировочного бюро, - ГБР 02
Требовал $15 тыс. за пакет документов: на Львовщине на взятке попался чиновник Архитектурно-планировочного бюро, - ГБР 03
Требовал $15 тыс. за пакет документов: на Львовщине на взятке попался чиновник Архитектурно-планировочного бюро, - ГБР 04
Фото: ГБР/Facebook

Требовал $15 тыс. за пакет документов: на Львовщине на взятке попался чиновник Архитектурно-планировочного бюро, - ГБР 05

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