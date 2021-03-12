Требовал $15 тыс. за пакет документов: на Львовщине на взятке попался чиновник Архитектурно-планировочного бюро, - ГБР. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.
Так, ГБР разоблачило чиновника КП "Архитектурно-планировочного бюро объединенных общин" Пустомытовского районного совета на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Он требовал у гражданина, который строил комплекс с мойкой авто, 15 тыс. долларов США за:
- гарантированную выдачу градостроительных условий и ограничений;
- согласование технической документации по заезду на автомойку;
- согласование разрешительных документов в правоохранительных органах.
Чиновника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. долларов США.
Предварительно задокументировано еще два эпизода получения неправомерной выгоды - 1000 долларов США и 800 долларов США.
Следователи ГБР проверяют причастность сотрудников полиции к совершению указанного преступления.