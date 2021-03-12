Ни одного летального случая от вакцины против COVID-19 не выявлено, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что случаев смерти в результате вакцины от COVID-19 на сегодняшний день не зафиксировано.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ, инфомирует Цензор.НЕТ.

ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности несколько стран Европейского Союза приостановили использование партии вакцины AstraZeneca на основании сообщений о редких нарушениях свертывания крови у вакцинированных лиц.

"Это было принято в качестве меры предосторожности, пока завершается полное расследование", - говорится в сообщении.

"Вакцинация против COVID-19 не снизит смертность от других причин. Смерть от других причин продолжится, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи. По данным на 9 марта, с момента начала пандемии было введено более 268 миллионов доз вакцины от COVID-19, согласно данным, предоставленным ВОЗ национальными правительствами. На сегодняшний день не выявлено случаев смерти от вакцины COVID-19", - добавили в ВОЗ.

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