Ни одного летального случая от вакцины против COVID-19 не выявлено, - ВОЗ
Об этом говорится в заявлении ВОЗ, инфомирует Цензор.НЕТ.
ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности несколько стран Европейского Союза приостановили использование партии вакцины AstraZeneca на основании сообщений о редких нарушениях свертывания крови у вакцинированных лиц.
"Это было принято в качестве меры предосторожности, пока завершается полное расследование", - говорится в сообщении.
"Вакцинация против COVID-19 не снизит смертность от других причин. Смерть от других причин продолжится, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи. По данным на 9 марта, с момента начала пандемии было введено более 268 миллионов доз вакцины от COVID-19, согласно данным, предоставленным ВОЗ национальными правительствами. На сегодняшний день не выявлено случаев смерти от вакцины COVID-19", - добавили в ВОЗ.