"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии

Сегодня, в 21:00, в прямом-эфире ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий.