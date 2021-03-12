"Год карантина. Семь лет оккупации": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят Харьковские соглашения и третью волну пандемии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также в новом выпуске обсудят, кто понесёт ответственность за подписание Харьковских соглашений; национализация "Мотор Сичи": что дальше; как изменилась Украина за год карантина; готова ли страна к началу третьей волны пандемии.
Гости студии:
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014 – 2016);
Владимир Литвин, глава Верховной Рады Украины (2002-2006; 2008-2012);
Давид Арахамия; глава фракции партии "Слуга Народа";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Кира Рудык, глава партии "Голос";
Сергей Соболев, заместитель главы фракции партии ВО "Батькивщина";
Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос";
Игорь Палица, глава партии "За будущее";
Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга Народа", глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Александр Данилюк, секретарь СНБО Украины (май—сентябрь 2019);
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital;
Александр Громыко, президент Украинской ассоциации производителей.