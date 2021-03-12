С начала суток наемники РФ четыре раза обстреливали позиции ВСУ в районе ООС, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 12 марта, было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня, все - на Донецком направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, у населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Гнутово враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов, а у Водяного - из ручных противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Тарамчук противник вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

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"Российская федерация саботирует соблюдение мира и выполнение взятых на себя обязательств и международных договоренностей. Вооруженные силы государства-агрессора продолжают наращивать боевой потенциал у границ Украины и на временно оккупированных территориях", - сказано в сообщении.

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