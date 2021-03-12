Зеленский обсудил с президентом Австрии Ван дер Белленом санкции против РФ и пригласил его присоединиться к "Крымской платформе", - ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Федеральным президентом Республики Австрия Александром Ван дер Белленом поблагодарил австрийского коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Стороны сошлись во мнении, что международные санкции против РФ должны сохраняться до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский отметил важность поддержания внимания мирового сообщества к развитию ситуации на территории временно оккупированного Крыма и ознакомил собеседника с инициативой "Крымская платформа". Владимир Зеленский пригласил Президента Австрии с супругой принять участие в инаугурационном саммите инициативы, который состоится в августе 2021 года в Киеве, и в праздновании 30-летия независимости Украины.

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