Киев определил для приема больных COVID-19 почти 5100 коек, - Кличко

Столица определила для приема больных COVID-19 почти 5100 коек в 29 медицинских учреждениях столицы.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительство может снова ввести локдаун по всей стране, если большинство областей окажутся в красной зоне карантина ... Как видим, на западе страны ситуация очень сложная, столица пока держится, мы находимся в оранжевой зоне. Хочу вам напомнить, что вводит строгий карантин правительство своим отдельным решением. И сегодня мы все должны вести себя так, чтобы этого не произошло ", - сказал Кличко.

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Он отметил, что очень важно предотвратить коллапс медицинской системы, и город контролирует ситуацию.

"Город определил для приема больных коронавирусом почти 5100 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них - учреждения "Укрзализныци", - сообщил мэр.

По его словам, на сегодня больных коронавирусом принимают 24 медучреждения, где подготовили более 4000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3760 коек. В частности, почти 2700 коек - с централизованной подачей. Кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева сегодня 1075.

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Кличко напомнил, что на увеличение количества коек с подачей кислорода город выделил почти 30 млн грн. Это - средства на капитальный ремонт систем кислородоснабжения. Еще около 7,5 миллиона потратили на закупку кислородных концентраторов.