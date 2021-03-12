Киев определил для приема больных COVID-19 почти 5100 коек, - Кличко
Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Правительство может снова ввести локдаун по всей стране, если большинство областей окажутся в красной зоне карантина ... Как видим, на западе страны ситуация очень сложная, столица пока держится, мы находимся в оранжевой зоне. Хочу вам напомнить, что вводит строгий карантин правительство своим отдельным решением. И сегодня мы все должны вести себя так, чтобы этого не произошло ", - сказал Кличко.
Он отметил, что очень важно предотвратить коллапс медицинской системы, и город контролирует ситуацию.
"Город определил для приема больных коронавирусом почти 5100 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них - учреждения "Укрзализныци", - сообщил мэр.
По его словам, на сегодня больных коронавирусом принимают 24 медучреждения, где подготовили более 4000 коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3760 коек. В частности, почти 2700 коек - с централизованной подачей. Кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева сегодня 1075.
Кличко напомнил, что на увеличение количества коек с подачей кислорода город выделил почти 30 млн грн. Это - средства на капитальный ремонт систем кислородоснабжения. Еще около 7,5 миллиона потратили на закупку кислородных концентраторов.