Ветер немного утихнет и потеплеет до +14: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на выходных

На выходных ветер утихнет до умеренного, а температура воздуха днем повысится до 6-9 градусов тепла.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"Ветер в Украине в субботу, 13 марта, от сильного утихнет до умеренного. В воскресенье снова усилится в западных, северных и центральных областях. Направление - юго-западное, южное. И это направление объяснит нам грядущее потепление", - написала она.

По данным синоптика, температура воздуха в дневные часы на выходных будет колебаться в пределах + 6 + 9 градусов, на Востоке будет свежее - + 1 + 4 градуса, в южной части Украины + 8 + 11 градусов, а теплой будет погода в западных областях, + 9 + 14 градусов.

Вместе с тем, ближайшей ночью атмосферный фронт все еще будет посыпать снегом и мокрым снегом полосу от Харьковщины, Сумщины через Днепропетровскую область до Юга Украины.

Днем в субботу осадки прекратятся. Однако уже в воскресенье, 14 марта, очередной атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет дожди в наши западные области. В Карпатах - снег и мокрый снег. На остальной территории будет преобладать сухая погода. Эти западные осадки достигнут в понедельник Севера и Центра Украины.

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В Киеве завтра, в субботу, сильный ветер ослабнет, осадки прекратятся. В воскресенье, 14 марта, также без осадков, однако ветер снова усилится.

"Компенсацией за эти пакостные ветряные легкомысленные фронта станут южные воздушные потоки, которые принесут потепление - в Киеве в течение дня на выходных столбики термометров подскочат до + 5 + 9 градусов.

Прячьтесь и уклоняйтесь от сильного ветра, паркуйте автомобиль согласно синоптической ситуации, укутывайте шею, смотрите не только под ноги, но и в небо - там плавают красивые облака и можно будет вовремя заметить, если что-то будет лететь. Безопасных здоровых выходных", - резюмировала Диденко.