Ткаченко об открытии покерного клуба в Доме профсоюзов на Майдане: Это неправильно. Необходимо провести публичную дискуссию

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает к публичной дискуссии в связи с открытием клуба спортивного покера в Доме профсоюзов.

"Поскольку руководство Федерации профсоюзов, на балансе которого находится Дом профсоюзов, не реагирует ни на обращения, ни на запросы Министерства культуры и информационной политики, хочу заявить о своей позиции относительно начала работы клуба спортивного покера. Считаю неправильным открытие развлекательного заведения любого направления в месте, где произошли трагические события Революции Достоинства. В то же время стоило бы дополнительно поддержать Музей Революции Достоинства, который частично действует в этом месте памяти и выполняет свою важную общественную миссию по утверждению ценностей гражданского общества и борьбы украинцев за свои права", - написал Ткаченко в Телеграм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, я знаю, что КГГА, как и Министерство культуры и информполитики, не имеет юридического воздействия на профсоюзы Украины. И это вполне логично, поскольку профсоюзы априори должны быть независимыми в своей деятельности. Но независимость - не вседозволенность. Независимость - это ответственность. В частности, ответственность за сохранение истории того, какими жертвами она приобреталась и отстаивалась", - добавил он.

Ткаченко призвал общественность, журналистов, юристов, правоохранительные органы, Киевгорадминистрацию отреагировать на "это неоднозначное решение".

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"Предлагаю сделать обсуждение этого вопроса открытым. Провести встречу с участием руководства Федерации профсоюзов Украины, адвокатов и членов семей Небесной Сотни, Минкультуры, КГГА, общественности, журналистов и всех неравнодушных патриотов Украины", - заявил министр.



